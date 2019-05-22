Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в побоях

Актер Джонни Депп назвал обвинения своей бывшей жены Эмбер Херд в домашнем насилии над ним ложью и заявил, что никогда не поднимал руку на женщину, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В этой ситуации Депп считает жертвой себя. "Смешивая рецептурные амфетамины и безрецептурные препараты с алкоголем, госпожа Херд совершила бесчисленные акты домашнего насилия в отношении меня, часто в присутствии свидетелей. В некоторых случаях это заканчивалось серьезными телесными повреждениями", - заявил Депп.

Он также заявил, что она сама сама нарисовала себе синяки. "Я категорически отрицаю все обвинения Херд, которые впервые прозвучали в мае 2016 года, когда она пошла в суд с нарисованными синяками. Свидетели утверждают, что до этого гематом у нее не было. Также это подтверждают записи с камер видеонаблюдения", - говорится в заявлении Деппа.

В начале марта стало известно, что Депп подал судебный иск против Эмбер Херд, обвинив ее в клевете и требуя выплатить в качестве компенсации морального ущерба сумму в $50 млн. Заявления бывшей жены о домашнем насилии со стороны актера в период их совместного проживания он назвал "тщательно сфабрикованной фальшивкой".

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, до этого они встречались около трех лет. В мае 2016 года Херд подала на развод, обвинив супруга в моральном и физическом насилии, которое он совершал на протяжении всего периода их отношений. Пока длилась процедура развода, суд на три месяца запретил актеру приближаться к Херд. В августе 2016 года пара официально развелась.

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