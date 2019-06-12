Генсек НАТО заявил о создании групп оперативного реагирования на кибератаки

12 июня 2019 02:10 (UTC+04:00)

НАТО создала группы специалистов, которые могут быть оперативно направлены в те союзнические страны, которые нуждаются в защите своих сетей от киберугроз, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он посетил во вторник Исландию, где, отвечая на вопросы журналистов, напомнил, что альянс принял решение "усиливать кибербезопасность, в частности путем совершенствования систем, методов борьбы с такими угрозами".

"Мы создали команды, которые могут быть оперативно размещены у тех союзников, которые нуждаются в защите их сетей", - сказал Столтенберг.

"Нам нужно адаптироваться к тому, что мы видим больше гибридных и киберугроз, и это часть большой адаптации НАТО, которая сейчас происходит. Мы рассмотрим эту адаптацию НАТО, когда снова встретимся на встрече лидеров НАТО в Лондоне в начале декабря", - добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готова ответить на кибератаки применением пятой статьи устава о коллективной обороне и "всего спектра" возможностей для противодействия таким нападениям.

Осенью Столтенберг сообщал, что НАТО создает систему кибернетических сил, в которую планируется включить национальные элементы, они могут быть задействованы и при наступательных миссиях.

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