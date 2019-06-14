Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью

14 июня 2019 05:00 (UTC+04:00)

Финансовые власти Сингапура и Великобритании договариваются об усилении мер борьбы с киберпреступностью на финансовых рынках, говорится в сообщении Банка Англии и британского регулятора по финансовым рынкам FCA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сотрудничество в рамках меморандума о взаимопонимании, над которым работают страны, предполагает, что финансовые регуляторы Сингапура и Соединенного Королевства будут продолжать находить эффективные пути обмена информацией, а также обмениваться сотрудниками с целью обучения.

По словам главы Банка Англии Марка Карни, средняя стоимость киберпреступления для финансовых компаний увеличилась на 40% за последние три года.

"Киберриск не ограничивается географическими границами, что делает международное сотрудничество необходимым для устранения этой нарастающей угрозы. Вот почему я рад, что Банк (Англии) и управление по пруденциальному надзору (входит в FCA) работают с MAS (Monetary Authority of Singapore) над меморандумом о взаимопонимании по кибербезопасности финансового сектора. Это согласуется с работой, которую мы проводим с рядом других стран в целях укрепления глобального сотрудничества в области киберрисков", - отметил Карни, слова которого приводятся в сообщении.

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