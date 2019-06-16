В Японии тяжело ранили полицейского

Неизвестный нанес в воскресенье рано утром тяжелые ножевые ранения японскому полицейскому и отнял у него табельный револьвер с боевыми патронами. Инцидент, как сообщает информационное агентство Kyodo, произошел в городе Суйта в префектуре Осака на юго-западе гласного острова страны Хонсю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

26-летний полицейский с ножом в груди был найден примерно в 05:40 утра по местному времени в небольшом опорном пункте, где круглосуточно дежурят стражи порядка. Ему было нанесено несколько глубоких ножевых ран, полицейский, как сообщается, в тяжелом состоянии. Нападавший бежал.

В Японии, которая отличается относительно низким уровнем преступности, такие инциденты происходят крайне редко. Однако в июне 2018 года похожий случай произошел в городе Тояма на северо-западе острова Хонсю. Там был также убит полицейский, у которого забрали табельный пистолет. Преступник был позже убит при задержании.

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