Министры энергетики и экологии G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

16 июня 2019 12:41 (UTC+04:00)

Участники двухдневного совещания министров энергетики и экологии G20 в городе Каруидзава договорились о создании международной структуры взаимодействия, направленной на сокращение объемов пластикового мусора в мировом океане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в совместном заявлении министров.

"Загрязнение мирового океана, - отмечается в документе, - требует экстренных действий, поскольку оказывает негативное воздействие на морские экосистемы и потенциально на здоровье людей". Согласно достигнутым договоренностям, говорится в заявлении, страны "двадцатки" будут предпринимать добровольные усилия по сокращению объемов пластикового мусора и обмениваться данными о достигнутых результатах. Обсуждение этой проблемы стало одной из центральных тем на совещании в Каруидзаве.

По данным ООН, в мире ежегодно производится около 300 млн тонн пластикового мусора. Примерно 8 млн тонн из этого объема попадает в мировой океан, что превратилось в экологическую проблему глобального масштаба.

На встрече в Каруидзаве также рассматривались вопросы энергетической безопасности и стабильных поставок углеводородов. "По этим темам на совещании было достигнуто полное единодушие, - заявил на итоговой пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. - Все участники высказались за объединение усилий, направленных на стабильное снабжение мировой экономики энергетическим сырьем".

Встреча проводилась в рамках подготовки к саммиту "двадцатки", который пройдет 28-29 июня в Осаке.

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