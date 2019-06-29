Июнь стал для Dow Jones лучшим со времен выхода из Великой депрессии

Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли на фоне сильной внутренней статистики и саммита G20 в Японии, июнь стал для Dow Jones лучшим с 1938 года, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,28%, до 26599,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,48%, до 8006,24 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 на 0,58%, до 2941,76 пункта.

В целом за июнь Dow Jones вырос на 7,2%, что, по данным MarketWatch, стало для него лучшим показателем с 1938 года. S&P 500за месяц прибавил 6,5% (лучший июньский показатель с 1955 года), NASDAQ – на 7,4% (максимум с 2000 года).

По данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по окончательной оценке, снизился до 98,2 пункта с уровня мая в 100 пунктов. Аналитики ожидали снижения до 98 пунктов.

В Японии проходит саммит G20, а в субботу ожидается встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил ранее в пятницу, что ожидает, что его встреча с китайским лидером будет продуктивной. Китайские СМИ со ссылкой на источники сообщили об их предварительной договоренности объявить мир в торговой войне.

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