Африканский союз, ЕС и ООН призвали удвоить помощь мигрантам в Ливии после авиаудара

Специальная группа, созданная Африканским союзом (АС), Евросоюзом и ООН для урегулирования ситуации в Ливии, резко осудила авиаудар по центру содержания мигрантов в окрестностях Триполи и призвала мировое сообщество обеспечить необходимую защиту и помощь беженцам на ливийской территории. Об этом говорится в опубликованном в среду на сайте внешнеполитической службы ЕС совместном заявлени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Специальная группа [из представителей Африканского союза, ЕС и ООН] обращается с призывом ко всем заинтересованным сторонам, в том числе к международному сообществу, удвоить поддержку оказываемой гуманитарной помощи и защите оказавшихся в бедственном положении мигрантов и беженцев в Ливии, а также умножить усилия по убеждению сторон [конфликта] немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров", - сказано в тексте.

Представители АС, ЕС и ООН вновь повторили свой призыв к изменению "системы произвольного содержания под стражей мигрантов и беженцев, а также к приведению в соответствие с правами человека и региональным договором по беженцам механизма предоставления убежища и осуществления миграции". Спецгруппа также призвала все стороны конфликта в Ливии соблюдать нормы международного права и как можно скорее провести расследование случившегося.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан и еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в совместном заявлении назвали авиаудар по окрестностям Триполи "шокирующим и трагическим нападением" и призвали к проведению международного расследования под эгидой ООН.

В среду ночью агентство Reuters сообщило, что центр содержания мигрантов в восточном пригороде Триполи Таджуре подвергся воздушному налету. По последним данным Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), жертвами атаки стали 44 человека, более 130 получили ранения.

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