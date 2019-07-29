Число жертв нападения боевиков на северо-востоке Нигерии достигло 65 человек

29 июля 2019 00:14 (UTC+04:00)

Число жертв нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам", присягнувшей на верность террористической организации "Исламское государство", на северо-востоке Нигерии достигло 65 человек. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление представителя местных властей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, боевики на мотоциклах прибыли в одну из местных деревень в штате Борно и открыли огонь по людям, возвращавшимся с похоронной церемонии. Еще не менее десяти мирных жителей получили серьезные ранения

Группировка "Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения в соседних странах: Нигере, Камеруне и Чаде.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

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