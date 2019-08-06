В Хайнане парковки у строящихся зданий оснастят зарядными станциями для электромобилей

Власти южной китайской провинции Хайнань потребовали, чтобы на парковках у всех новых строящихся зданий на острове выделялись площади под установку зарядных станций для электромобилей. Как сообщает агентство "Синьхуа", они должны занимать не менее четверти парковочного пространства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На парковках у других объектов, включая офисные здания, на установку зарядных станций для электромобилей должно выделяться не менее 15% от общего пространства. В настоящее время началась реализация этих положений и создана система информационного обеспечения строительства таких объектов.

Правительство провинции Хайнань уделяет повышенное внимание защите экологии в регионе и продвижению зеленых технологий на острове. В марте власти объявили, что к 2028 году весь служебный транспорт, помимо используемого специальными и экстренными службами, должен будет состоять из электромобилей. К 2030 году использование транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания на острове будет полностью запрещено. К тому времени по всей провинции должно быть установлено порядка 940 тыс. зарядных станций для электромобилей.

Борьба за экологию и снижение уровня вредных выхлопов от автомобилей в провинции связана с планами властей по превращению к 2025 году Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с белоснежными пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину 2019 года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

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