Карлсен признан величайшим шахматистом в истории по версии болельщиков

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен признан лучшим шахматистом в истории по версии болельщиков, участвовавших в голосовании на официальной странице Международной шахматной федерации (FIDE) в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он набрал 36% от общего числа голосов (за него проголосовало 182 человека), на втором месте расположился советский и российский шахматист Гарри Каспаров (28% голосов, 143 человека), на третьем - американец Бобби Фишер (25%, 128 человек). 11% респондентов отдали свой голос за вариант "другой шахматист" (58 человек), из гроссмейстеров, не включенных в голосование, чаще всего упоминался индиец Вишванатан Ананд. Опрос, в котором приняли участие более 500 человек, длился в течение недели.

Карлсен является действующим чемпионом мира с 2013 года. Также он стал первым абсолютным чемпионом мира по шахматам (в трех категориях - в классических шахматах, рапиде и блице). Карлсен является самым молодым шахматистом, возглавившим рейтинг FIDE (ему было 19 лет и один месяц). Кроме того, Карлсен пять раз завоевывал премию "Шахматный Оскар" (2009-2013), которая вручается за выдающиеся спортивные достижения, показанные в течение года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.