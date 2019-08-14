На Камчатке в результате нападения медведя погиб человек

14 августа 2019 08:29 (UTC+04:00)

Полиция на Камчатке проводит проверку по факту гибели человека, которого, предположительно, убил медведь, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе краевого управления полиции, передает Trend.

"Местные жители обнаружили на берегу Охотского моря в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района тело 40-летнего мужчины с повреждениями, характерными для нападения медведя. По данному факту проводится проверка", - сказали в полиции.

С начала года в результате нападения медведей на Камчатке погибли три человека. В мае жертвой хищников стал рыбак в Усть-Большерецком районе, в июне - сотрудник золотодобывающего предприятия "Озерновский комбинат".

Камчатский бурый медведь - один из крупнейших подвидов в мире. Вес взрослого самца достигает 700 кг, длина тела - до трех метров. По оценке специалистов, на полуострове обитает около 20 тыс. особей этого хищника.

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