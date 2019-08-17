"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами

17 августа 2019 00:23 (UTC+04:00)

"Яндекс" назвал сообщения о закрытии своего новостного агрегатора слухами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы слухи не комментируем", — заявил представитель компании РБК.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что в случае изменения новых правил регулировки агрегаторов компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".

В среду "Коммерсант" сообщил о якобы депутатской инициативе запретить использование старых автомобилей. Эта новость вышла в новостной топ "Яндекса". Позже ее опровергли, но в Госдуме утверждают, что в "Яндекс.Новостях" по-прежнему отображалась недостоверная информация.

Первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что депутаты пригласят представителей новостных агрегаторов, которые выводят в новостные топы недостоверную информацию. В четверг его коллега Адальби Шхагошев сообщил, что предложил главе "Яндекса" Елене Буниной пересмотреть алгоритм подбора новостей в агрегаторе.

В самой компании имеющееся регулирование своей работы сочли достаточным. Представители "Яндекса" настаивают, что их агрегатор объединяет в своей ленте публикации крупнейших СМИ, при этом не осуществляя редакторскую функцию – в соответствии с действующим российским законодательном эта ответственность лежит на СМИ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кошельки "Яндекс.Деньги" и WebMoney запретят пополнять анонимно
В мире 29 июля 05:56
"Яндекс" сообщил о попытках взлома сервисов компании
В мире 27 июня 23:12
"Яндекс.Маркет" покупает сервис Scan to buy
Россия 8 апреля 03:10
"Яндекс" тестирует собственную социальную сеть
В мире 16 марта 08:31
Яндекс привлекут к работе по развитию интернет-сервисов в Узбекистане
ИКТ 28 февраля 15:59
«Яндекс» принёс в Узбекистан потоковую музыку и мировые хиты
ИКТ 4 декабря 2018 14:19
Лента новостей
В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
В мире 01:34
В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
В мире 01:14
Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
В мире 01:12
Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
В мире 00:57
Журналистка CNN заявила об угрозах в свой адрес из-за расследования в ЦАР
В мире 00:25
В Петербурге трое человек пострадали в ДТП со скорой помощью
В мире 16 августа 23:50
Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
В мире 16 августа 23:48
Продюсеры поддержали идею снять фильм про экипаж Airbus A321
В мире 16 августа 23:19
СМИ сообщили о семи погибших при падении микроавтобуса с обрыва в Мексике
В мире 16 августа 23:08