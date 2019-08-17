"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами

"Яндекс" назвал сообщения о закрытии своего новостного агрегатора слухами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы слухи не комментируем", — заявил представитель компании РБК.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что в случае изменения новых правил регулировки агрегаторов компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".

В среду "Коммерсант" сообщил о якобы депутатской инициативе запретить использование старых автомобилей. Эта новость вышла в новостной топ "Яндекса". Позже ее опровергли, но в Госдуме утверждают, что в "Яндекс.Новостях" по-прежнему отображалась недостоверная информация.

Первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что депутаты пригласят представителей новостных агрегаторов, которые выводят в новостные топы недостоверную информацию. В четверг его коллега Адальби Шхагошев сообщил, что предложил главе "Яндекса" Елене Буниной пересмотреть алгоритм подбора новостей в агрегаторе.

В самой компании имеющееся регулирование своей работы сочли достаточным. Представители "Яндекса" настаивают, что их агрегатор объединяет в своей ленте публикации крупнейших СМИ, при этом не осуществляя редакторскую функцию – в соответствии с действующим российским законодательном эта ответственность лежит на СМИ.

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