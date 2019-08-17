Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством

Вскрытие американского миллиардера Джеффри Эпстина показало, что он покончил жизнь самоубийством, передает газета New York Times со ссылкой на медэкспертизу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Официальные результаты вскрытия показали, что финансист Джеффри Эпстин покончил с собой в своей тюремной камере в Манхэттене", - говорится в сообщении.

Ранее министерство юстиции США и ФБР начали расследование смерти Эпстина, который находился в предварительном заключении по обвинению в организации секс-торговли и был найден мертвым в камере.

В социальных сетях и СМИ активно велись обсуждения того, как надзиратели тюрьмы, где находился Эпстин, допустили, что он смог покончить с собой. Президент Дональд Трамп даже ретвитнул запись, в которой развивалась теория, согласно которой к смерти Эпстина мог быть причастен бывший президент США Билл Клинтон. Трамп, как и Клинтон, был знаком с Эпстином. В ответ на критику за распространение теорий заговора Трамп заявил, что он лишь добивается полного расследования.

Финансист Джеффри Эпстин обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпстин не признавал.

Ему было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы.

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