Арабская коалиция сбила беспилотники хуситов в Йемене

22 августа 2019 06:22 (UTC+04:00)

Арабская коалиция сбила два беспилотника, запущенных йеменскими мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в сторону города Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей SPA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее хуситы заявили, что нанесли удар баллистической ракетой по оперативному штабу саудовской армии в провинции Джизан, саудовские власти никак не прокомментировали эти сообщения.

Согласно заявлению аль-Малики, коалиция перехватила и сбила два беспилотника хуситов, которые были запущены ими с территории провинции Амран на севере Йемена в сторону саудовского города Хамис-Мушайт.

В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравии. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.

В прошлую субботу хуситы предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба в Саудовской Аравии, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения. В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Арабская коалиция призвала стороны к самообладанию на фоне событий в Йемене
Арабские страны 8 августа 06:17
Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов над Йеменом
Арабские страны 26 июля 16:00
ВВС аравийской коалиции нанесли удар по позициям беспилотников в Сане
Арабские страны 20 апреля 06:01
Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Сане
Арабские страны 24 марта 02:45
В Йемене при ударе саудовской коалиции погибли четыре человека
Арабские страны 24 февраля 16:45
Арабская коалиция нанесла удар по беспилотнику в аэропорту Саны
Арабские страны 19 декабря 2018 22:49
Лента новостей
В Роспотребнадзоре предупредили о вероятности новой вспышки эпидемии Эболы
В мире 07:27
В НАСА заявили, что роботы помогут увеличить производительность в космосе
В мире 07:02
В Петербурге и городах Сибири появятся беспилотные трамваи
В мире 06:57
Глава Пентагона назвал сроки создания США гиперзвукового оружия
В мире 06:16
Россия передала Гвинее лаборатории для диагностики различных инфекций
В мире 06:14
Квентин Тарантино впервые станет отцом
В мире 05:59
В калифорнийском аэропорту самолет сгорел на ВПП
В мире 05:35
В России назвали победителя войны Китая с США
В мире 05:00
США вводят санкции против физических лиц и компаний КНР за причастность к обороту опиоидов
В мире 04:58