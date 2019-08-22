Арабская коалиция сбила беспилотники хуситов в Йемене

Арабская коалиция сбила два беспилотника, запущенных йеменскими мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в сторону города Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей SPA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее хуситы заявили, что нанесли удар баллистической ракетой по оперативному штабу саудовской армии в провинции Джизан, саудовские власти никак не прокомментировали эти сообщения.

Согласно заявлению аль-Малики, коалиция перехватила и сбила два беспилотника хуситов, которые были запущены ими с территории провинции Амран на севере Йемена в сторону саудовского города Хамис-Мушайт.

В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравии. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.

В прошлую субботу хуситы предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба в Саудовской Аравии, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения. В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.