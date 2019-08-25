Лидеры G7 обсудили вопрос о возвращении России, сообщают СМИ

Лидеры стран "Большой семерки" обсудили на саммите во французском Биаррице вопрос о возвращении к формату "восьмерки" с участием России, передает Киодо со ссылкой на источники в японских правительственных кругах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Данных о содержании беседы не приводится, источник агентства уточнил, что эта информация "ни за что не будет раскрыта".

Ранее Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит "большой семерки" в 2020 году в Соединенных Штатах. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года, в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы, в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения решили вернуться к формату "семерки".

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