Авиакомпания Emirates запретила пассажирам провозить дефектные MacBook Pro

8 сентября 2019 23:55 (UTC+04:00)

Авикомпания Emirates запретила пассажирам сдавать в багаж или проносить на борт ноутбуки Apple MacBook Pro старой модели с диагональю экрана 15 дюймов, которые были отозваны производителем из соображений безопасности, говорится в заявлении на интернет-сайте авиакомпании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет об устройствах, которые продавались с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Как отмечала компания Apple, у ограниченного числа MacBook Pro этой серии аккумулятор может перегреваться и представлять угрозу пожарной безопасности.

"В качестве меры предосторожности путешественникам не будет разрешено проносить эти модели MacBook Pro на борт самолета или сдавать в багаж на рейсах Emirates, если аккумулятор не был заменен",- говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее ряд авиакомпаний, таких как Etihad Airways, Oman Air, Qantas Airways, Virgin Australia, Singapore Airlines и Thai Airway запретили сдавать в багаж на своих рейсах дефектные модели MacBook Pro. При этом они не запрещали брать их с собой на борт самолета.

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