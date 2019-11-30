Трамп на следующей неделе примет постпредов стран - членов СБ ООН

Президент США Дональд Трамп 5 декабря примет в Белом доме постоянных представителей стран - членов Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Дональд Трамп примет постоянных представителей [стран - членов] СБ ООН в Белом доме 5 декабря", - говорится в сообщении.

Постоянными членами СБ ООН являются Россия, Китай, Франция, Великобритания и США. На непостоянной основе в СБ в настоящее время входят Бельгия, Кот-д'Ивуар, Доминиканская Республика, Германия, Индонезия, Кувейт, Перу, Польша, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

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