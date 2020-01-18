Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество

Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом будущее отношений Багдада с альянсом, говорится в сообщении иракского МИД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе телефонных переговоров обсуждалась ситуация в Ираке и регионе. Также рассматривалось будущее отношений с альянсом, механизмы сотрудничества", - говорится в документе.

При этом глава иракского МИД указал на "необходимость усиления роли Ирака в защите своего суверенитета". Также аль-Хаким отметил, что Ирак не должен становится ареной для противостояния (третьих стран - ред.).

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке, в том числе в Ираке.

В свою очередь, генсек альянса отмечал, что НАТО обладает потенциалом, чтобы вносить больший вклад в стабильность на Ближнем Востоке и в борьбу против международного терроризма, изучает, что может сделать. При этом он подчеркнул, что если организация повысит свою активность на Ближнем Востоке, она будет делать это в сотрудничестве со странами региона.

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