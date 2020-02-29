Ученые расшифровали геном коронавируса, выявленного у пациента в Бразилии

Группа ученых из Бразилии расшифровала и представила научному сообществу геном нового коронавируса, обнаруженного у соотечественника. Об этом говорится в публикации, размещенной в пятницу на сайте Института Адольфу Лутца - национальной исследовательской лаборатории бразильского Минздрава, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, результаты работы, выполненной специалистами учреждения совместно с коллегами из Института тропической медицины Университета Сан-Паулу и британского Оксфордского университета, были получены спустя всего 48 часов после подтверждения первого случая инфицирования коронавирусом в латиноамериканском регионе. С 28 февраля они доступны для ознакомления и обсуждения на профильном сайте virological.org.

Данные о полном строении геномов, полагают исследователи, могут быть использованы при разработке вакцин и диагностических тестов. Кроме того, эта информация важна для понимания динамики распространения вируса и определения мутаций, способных привести к изменениям в течении вызванных им заболеваний.

В среду утром Минздрав Бразилии подтвердил информацию о первом в стране случае коронавируса - у 61-летнего пациента в Сан-Паулу, прибывшего из Италии. По информации ведомства, под подозрением сейчас находятся 180 человек, которые либо сами недавно вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания, либо контактировали с теми, кто там побывал. Наибольшее число таких людей находится в штатах Сан-Паулу (66) и Риу-Гранди-ду-Сул (27). Еще по 17 возможных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в штатах Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс.