Генетики уточнили происхождение афроамериканцев

В мире 4 марта 2020 03:12 (UTC+04:00)
Генетики уточнили происхождение афроамериканцев

Ученые на основе обширного геномного анализа выяснили, из каких частей Африки были родом предки современных афроамериканцев, проживающих в различных частях Америки. Результаты опубликованы в журнале Molecular Biology and Evolution, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В период между началом XVI и серединой XIX веков в результате трансатлантической работорговли в Новый Свет было перевезено более 9 миллионов африканцев. Сегодня их потомки живут во всех странах Северной, Южной Америки и Карибского бассейна, не зная, чаще всего, из какой части африканского континента происходят их предки.

Чтобы лучше понять детали происхождения сегодняшнего афроамериканского населения, ученые решили восстановить картину прошлых миграций с помощью геномного анализа.

В новой статье, опубликованной в расширенном выпуске журнала, издаваемого Оксфордским университетом, международная группа ученых под руководством Эдуардо Таразона-Сантоса (Eduardo Tarazona-Santos) из Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии приводит результаты геномного анализа 22 региональных групп афроамериканского населения. В исследовании участвовали 6267 неродственных лиц с более чем 10 процентами африканского происхождения из самых разных частей Северной и Южной Америки.

"Интересно, что африканцы — самая разнообразная человеческая популяция с генетической точки зрения, и во время трансатлантической работорговли это богатое африканское генетическое разнообразие не было утрачено и присутствует сегодня у афроамериканцев и латиноамериканцев, — приводятся в пресс-релизе Оксфордского университета слова Таразона-Сантоса. — С другой стороны, в течение последних 500 лет в Северной и Южной Америке люди различного африканского происхождения и из разных групп населения смешивались больше, чем в Африке".

Анализ включал 533 242 вариабельных генетических положений или однонуклеотидных полиморфизмов (SNP). Основываясь на этом наборе данных, авторам удалось оценить количество африканской ДНК и генетических примесей в сегодняшних популяциях, а также определить структуру афроамериканского населения обеих Америк.

Исследователи обнаружили, что в генах афроамериканцев, проживающих в Северной Америке, Карибском бассейне и на севере южноамериканского континента, преобладают черты западноафриканского происхождения, в то время как южно- и восточноафриканские корни больше характерны для тех, кто сегодня живет на юге Южной Америки.

Ученые сравнили результаты генетического анализа с историческими данными — записями о трансатлантических перевозках рабов, полученными из базы данных Slave Voyages, и в целом картина подтвердилась.

Ученым также удалось в какой-то степени проследить историю смешений, которые происходили уже на территории Америки.

"Мы пришли к выводу, что в большинстве стран Америки интенсификация примесей произошла между 1750 и 1850 годами, что сильно коррелирует с пиком прибывших из Африки, — говорит Таразона-Сантос. — Это означает, что этот временной интервал был критически важным для формирования структуры африканского генофонда в Новом Свете".

По мнению авторов, результаты исследования чрезвычайно важны для понимания генетики населения в свете продолжающихся социальных, культурных и политических дебатов относительно происхождения населения и смешения рас в странах Северной и Южной Америки.

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