В мире появится первый триллионер

Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет может стать первым в мире триллионером. Сейчас он считается богатейшим человеком на планете. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Forbes.

Эксперты сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun уверены, что триллиона долларов состояние Безоса достигнет к 2026 году. Вторым после американца может стать девелопер из Китая Сюй Цзяинь. Сейчас состояние Безоса оценивается примерно в 143 миллиарда долларов. С наступлением пандемии и ростом спроса на онлайн-покупки акции Amazon резко подорожали.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Безос заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса. В то же время состояние двух других бизнесменов из топ-3 сократилось: основатель Microsoft Билл Гейтс обеднел на 8,4 миллиарда долларов, а глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял 28 миллиардов долларов.