США прекращают все отношения с ВОЗ

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. Об этом заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп, его выступление транслировали на сайте Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как констатировал американский лидер, Вашингтон ранее сообщил, "какие реформы должны осуществить" в ВОЗ для сохранения предоставляемых США средств в размере около $450 млн в год. "Но они отказались сделать это, - добавил Трамп. - В связи с тем, что они отказались осуществить требуемые реформы, необходимость в которых назрела, мы сегодня разрываем все связи с ВОЗ и перенаправляем данные средства на иные срочные и важные нужды, касающиеся здравоохранения в мире".

Трамп в очередной раз выступил с утверждением, что Китай в полной мере контролирует ВОЗ. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.