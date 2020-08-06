Четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут

Самолет Ил-76 МЧС России со специалистами министерства вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от мощного взрыва в порту. Как передает Trend, об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МЧС.

"В 07:38 самолет Ил-76, вернувшийся ночью из Ливана, повторно вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим. На борту дополнительная группировка отряда "Центроспас" и специальная техника", - сказали в МЧС.

Это четвертый рейс в Ливан для оказания помощи пострадавшим.

В Бейруте уже находится более 100 спасателей, кинологов, врачей, психологов МЧС России. Из Москвы также доставлен госпиталь отряда "Центроспас", который в сутки амбулаторно может принять 200 пострадавших, а его стационар рассчитан на 50 человек. Российские спасатели развернут его на стадионе имени Рафика Харири в Бейруте. Кроме того, они будут задействованы в разборе завалов для поиска пострадавших.