Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22 млн

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 22 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, уже насчитывается 22 046 135 инфицированных, умерли 778 557 человек, выздоровели 14 020 530. Больше всего случаев заражения (5 479 788) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 407 354) и Индия (2 702 742).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 932 493 случая заражения, выздоровели 742 628 человек, умерли 15 872.