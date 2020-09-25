В работе Google произошел сбой

Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в США, Латинской Америке, ряде стран Азии и Европы в пятницу. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, проблемы коснулись видеохостинга YouTube, почтового сервиса Gmail, облачного хранилища Google Drive, магазина приложений Google Play и других.

У 63% сообщивших о сбоях на YouTube не проигрываются видеоролики. Порядка 54% пользователей Gmail в основном испытывают сложности с входом в аккаунт, у 34% есть затруднения с просмотром сайта.

Жалобы на неполадки в работе видеохостинга поступают преимущественно от пользователей из США, стран Латинской Америки и Японии. Проблемы с почтой зафиксировали жители США, Австралии, Перу, Чили, Бразилии, а также некоторых стран Азии.