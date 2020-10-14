В Johnson & Johnson рассчитывают продолжить тесты вакцины от COVID-19 через несколько дней

Руководство американской корпорации Johnson & Johnson рассчитывает, что приостановка испытаний ее вакцины от нового коронавируса продлится не более нескольких дней. Об этом заявил во вторник финансовый директор компании Джозеф Уолк в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представители Johnson & Johnson в понедельник сообщили о временном прекращении тестов из-за того, что у одного из участников было выявлено заболевание. Какое именно, пока не установлено. По словам Уолка, разбирательство в связи с произошедшим начал "независимый комитет". Как он отметил, "расследование все еще идет". Финансовый директор "выразил надежду на то, что исследования приостановлены лишь на несколько дней", говорится в материале. Ожидается, что точные сроки станут ясны в ближайшее время.

По словам Уолка, руководство компании пока не знает, в какую из двух групп входил человек, у которого выявили заболевание. Участникам одной из них сделали экспериментальную прививку, лицам, входившим во вторую, ввели плацебо. Главный специалист Johnson & Johnson по исследованиям в сфере фармацевтики Матай Мэммен сообщил журналистам, что руководство компании узнало о заболевании участника испытаний в воскресенье вечером.

Уолк уточнил, что компания продолжает наращивать производственные мощности для последующего выпуска вакцины. Компания надеется, что работа над ней будет завершена к началу 2021 года. Johnson & Johnson планирует произвести более 1 млрд доз препарата к концу 2021 года.