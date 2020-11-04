ВОЗ сообщает о рекордном приросте случаев COVID-19 за неделю
За минувшую неделю в мире зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным ВОЗ, за неделю коронавирусом заразились 3,3 млн человек по всему миру.
Увеличение числа новых случаев было наиболее заметным в Европейском регионе, отмечается в отчете организации. При этом по всему миру зарегистрирован рост смертности от COVID-19.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 47 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.
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