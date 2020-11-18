Вакцина CoronaVac прошла первые фазы клинических испытаний

Инактивированная вакцина CoronaVac, разработанная в Китае, успешно прошла проверку на безопасность и эффективность в рамках первой и второй фазы клинических испытаний, в которых участвовали свыше 700 здоровых добровольцев. Результаты опытов китайских медиков представлены в статье в журнале Lancet Infectious Diseases, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вакцина CoronaVac провоцировала хороший иммунный ответ примерно через месяц после двукратного ее введения с интервалом в две недели. Это позволяет использовать ее для защиты населения в условиях эпидемии. В будущем для повышения эффективности вакцинирования промежуток между инъекциями можно будет увеличить до месяца, однако эффективность этого еще предстоит оценить", - заявил Чжу Фэнцай, профессор Центра контроля и профилактики болезней провинции Чжецзян в Ханчжоу (Китай), чьи слова приводит пресс-служба журнала.

За последний год ученые из России, США, Австралии, Китая и ряда других стран сообщили о начале испытаний различных типов вакцин от коронавируса нового типа, часть из которых проверяется в экспериментах на животных, а другие - на добровольцах. Ожидается, что последние фазы клинических испытаний некоторых вакцин завершатся в начале следующего года.

Среди этих препаратов присутствуют и классические инактивированные и рекомбинантные вакцины, и прививки на базе новых и почти не изученных технологий, позволяющих вводить в человеческие клетки фрагменты чужеродной РНК и заставлять их производить большое количество белков вируса.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса на базе двух штаммов аденовируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата. Третий - пострегистрационный - этап клинических исследований российской вакцины начался 25 августа.

Недавно представители Центра имени Гамалеи, как и ученые из США и Великобритании, озвучили предварительные результаты третьего этапа испытаний, указавшие на высокую эффективность действия этих вакцин.

Первые успехи классической вакцины

CoronaVac, разработанная китайской фармацевтической компанией Sinovac, представляет собой ослабленную версию SARS-CoV-2, чьи частицы биологи из Китая научились производить в больших количествах. Безопасность данной прививки ученые проверили в ходе доклинических испытаний на мышах и обезьянах. Клинические испытания на добровольцах, как пишут профессор Чжу Фэнцай и его коллеги, начались в середине апреля и в начале мая этого года. В этих опытах, в рамках которых ученые одновременно оценивали безопасность и действенность вакцины, приняли участие свыше 700 здоровых добровольцев, согласившихся получить две дозы вакцины с промежутком в две или четыре недели.

Эти эксперименты показали, что инъекции ослабленного вируса хорошо переносятся добровольцами и вызывают иммунную реакцию у большинства из них через 28 дней после введения первой дозы вакцины как при больших, так и малых дозах. Во всех случаях, кроме одного эпизода развития аллергии, ученые зафиксировали лишь незначительные побочные эффекты, такие как головная боль или жжение в той точке, где вакцина была введена в тело добровольцев.

Как показали дальнейшие наблюдения, введение вакцины привело к появлению антител к коронавирусу у подавляющего большинства добровольцев, однако их было значительно больше среди тех участников опыта, которые получали вторую дозу вакцины с промежутком в 28 дней.

И в том, и в другом случае концентрация антител несколько уступала их концентрации в организме переболевших. Профессор Чжу Фэнцай и его коллеги отмечают, что этих молекул было достаточно для полной нейтрализации вируса и защиты добровольцев от заражения COVID-19.

Главный плюс CoronaVac, как объясняют ученые, заключается в том, что эту вакцину можно хранить в обычном холодильнике, как и вакцины от гриппа и других болезней, и при этом она остается в работоспособном состоянии на протяжении примерно трех лет. Это позволит в будущем применять эту вакцину при появлении неожиданных вспышек COVID-19 и предотвращать его последующее распространение по планете.