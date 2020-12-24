Биолог предупредила об опасности недолечившихся пациентов с COVID-19

Находящиеся в больнице пациенты с COVID-19 должны оставаться в медучреждении до полного выздоровления, если получают лечение, которое потенциально может спровоцировать мутацию коронавируса. Об этой опасности предупредила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

"С положительным тестом на COVID-19 надо долечиваться, а не домой выписывать. Даже если больше нет угрозы для жизни", - сказала она.

По ее словам, врачам необходимо наблюдать за пациентами, которым требуется продолжительное лечение, и фиксировать, с какими остаточными вирусами они отправляются домой.

Ранее Баранова сообщила, что применение противовирусных препаратов фавипиравира и ремдесивира, а также лечение высокими концентрациями конвалесцентной плазмы могут привести к появлению мутировавших вариантов вируса. Биолог добавила, что вирус подвергается селекции и получается больше разных мутаций, когда совершенствуются методы терапии. В ходе этого процесса инфекция учится приспосабливаться к организму хозяина и может стать менее смертельной.