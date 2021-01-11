Названы страны-лидеры по числу привитых от COVID-19

Китай, США и Израиль стали странами-лидерами по числу привитых от коронавируса граждан. Такие государства назвало агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, на сегодняшний день в 41 стране было введено более 24 миллионов доз вакцины от COVID-19. «Доставка еще миллиардов будет одной из самых сложных логистических задач, которые когда-либо выполнялись», — пишет агентство.

При этом уточняется, что в статистике учитывается число введенных доз вакцины от коронавируса, а не число людей, прошедших вакцинацию.

На данный момент в Китае уже ввели около девяти миллионов доз вакцины, в США — 7,725 миллиона, в Израиле — 1,692 миллиона. Пятерку лидеров замкнули Великобритания (1,489 миллиона) и Объединенные Арабские Эмираты (1,02 миллиона). Россия, которая оказалась на шестом месте, ввела 800 тысяч доз вакцины, однако данные не обновлялись со 2 января.