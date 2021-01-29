В мире за сутки выявили более 562 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 100,45 млн, увеличившись за сутки более чем на 562 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 16 тыс., превысив 2,16 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 21:31 (GMT+4) 28 января в ВОЗ поступили сведения о 100 455 529 инфицированных и 2 166 440 умерших. Число заразившихся увеличилось на 562 001, умерших - на 16 061.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 48% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (274 335), на втором месте - регион Европы (209 786), на третьем - Юго-Восточная Азия (26 530).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 25 198 841. Далее следуют Индия (10 701 193), Бразилия (8 933 356), Россия (3 793 810), Великобритания (3 715 058), Франция (3 056 198), Испания (2 670 102), Италия (2 501 147), Турция (2 449 839), Германия (2 178 828), Колумбия (2 041 352) и Аргентина (1 885 210).