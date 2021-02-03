ООН надеется, что продление СНВ-3 позволит оживить дискуссию по разоружению

Организация Объединенных Наций (ООН) надеется, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) положит начало оживлению дискуссии по ядерному разоружению. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы активно приветствуем продление договора на пять лет в качестве инструмента, который ставит ограничения для двух крупнейших в мире ядерных арсеналов, - сказал он. - Я думаю, что это первый шаг к активизации дискуссии по контролю над ядерными потенциалами".

"Призываем и Россию, и США использовать эти пять лет, чтобы обсудить дальнейшее сокращение ядерных арсеналов, как и новые соглашения, направленные на урегулирование существующей в наше время ядерной угрозы", - добавил он.

По словам Дюжаррика, "чем больше ядерных держав будет вовлечено в дискуссию по разоружению, тем лучше будет для всех".