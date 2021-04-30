Вертолет Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе

Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity совершил в пятницу четвертый полет над поверхностью Красной планеты. Об этом сообщается на странице Лаборатории реактивного движения (ЛРД) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Марсианский вертолет осуществил четвертый полет, переместившись с большей скоростью и на большую дистанцию, чем ранее", - указывается в сообщении. По данным NASA, аппарату удалось сделать "большее [чем в ходе предыдущих полетов] количество снимков Красной планеты", которые позднее поступят специалистам американского космического ведомства.

Полет Ingenuity был изначально намечен на четверг, однако не состоялся из-за того, что аппарат не перешел вовремя в полетный режим.