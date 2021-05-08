Bloomberg: страны с низким уровнем дохода отказались от закупок вакцины Pfizer и BioNTech

Главный исполнительный директор американской компании Pfizer, которая совместно со своим германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, Альберт Бурла заявил, что страны с низким и средним уровнем дохода предпочли не заказывать их препарат. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Бурлы сотрудникам компании, опубликованное после объявления США о поддержке отмены действия патентов на вакцины от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обратились ко всем странам с просьбой разместить заказы, чтобы мы могли выделить для них дозы [вакцины]", - написал Бурла. "Фактически государства с высоким уровнем дохода зарезервировали большую часть доз", - добавил он. При этом глава Pfizer уточнил, что контактировал с властями многих стран со средним и низким уровнем дохода с целью убедить их зарезервировать дозы вакцины, поскольку поставка была ограничена. Однако они, по словам Бурлы, решили разместить заказы у других производителей препаратов от COVID-19.

Кроме того, глава американской компании заметил, что Pfizer и BioNTech используют многоуровневую модель ценообразования для своей вакцины. Страны со средним уровнем дохода должны платить вдвое меньше, чем государства с самым высоким уровнем дохода, в то время как странам с низким уровнем дохода препарат предлагается по себестоимости. Вместе с тем Бурла подчеркнул, что в этом году Pfizer и BioNtech планируют поставить 3 млрд доз вакцины в более чем 116 стран, причем 450 млн доз, доставленных на сегодняшний день, в значительной степени ориентированы на государства с более высоким уровнем дохода.

Тем не менее он выразил надежду, что в этом году более 1 млрд доз (40%) будет доставлено в страны со средним и низким уровнем дохода. "Мы ожидаем, что во второй половине 2021 года баланс поставок будет в их пользу", - подытожил Бурла, добавив, что "в 2022 году поставок будет достаточно практически для всех". В частности, по его мнению, в следующем году Pfizer, вероятно, сможет доставить 4 млрд доз вакцины, что "почти достаточно" для любой нуждающейся страны независимо от уровня дохода.

В письме Бурла также высказался против предложения США о приостановке действия патентов на препараты от коронавируса. Учитывая дефицит сырья, подобный шаг, по его словам, может нарушить способность Pfizer производить вакцину в больших масштабах. "Я опасаюсь, что отказ от патентной защиты лишит кого-либо стимула идти на большой риск", - заключил он.