В Конго поток лавы с вулкана Ньирагонго достиг аэропорта города Гома

В мире 23 мая 2021 09:44 (UTC+04:00)
В Конго поток лавы с вулкана Ньирагонго достиг аэропорта города Гома

Власти Демократической Республики Конго проводят эвакуацию населения города Гома из-за извержения вулкана Ньирагонго, начавшегося в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Город Гома находится в восточной части страны на границе с Руандой. Там проживает около 2 миллионов человек. Некоторые люди, начали бежать из города с вещами из города до того, как власти объявили эвакуацию, поскольку информации от правительства не поступало.

Сообщается, что поток лавы с вулкана уже достиг аэропорта восточного города.

Президент ДРК Феликс Чисекеди, находящийся в Европе, в связи со сложившейся обстановкой прерывает поездку и возвращается на родину, о чем он сам сообщил в твиттере.

Ньирагонго - действующий вулкан в африканских горах Вирунга на территории Демократической Республики Конго недалеко от границы страны с Руандой. Во время последнего извержения Ньирагонго в 2002 году погибли 250 человек, 120 тыс. человек остались без крова над головой. Это один из самых активных и опасных вулканов в мире.

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