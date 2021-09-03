Ким Чен Ын отказался от предложенных ООН вакцин от коронавируса
Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил чиновникам провести более жесткую кампанию по профилактике эпидемии в «нашем стиле», отказавшись от некоторых иностранных вакцин от коронавируса, предлагаемых в рамках поддерживаемой ООН программы иммунизации, передает телеканал NBC News, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
На заседании политбюро Трудовой партии Кореи он отметил, что госслужащие должны «иметь в виду, что ужесточение профилактики эпидемий является задачей первостепенной важности, которая не должна быть ослаблена ни на минуту».
Северокорейский лидер также отметил необходимость материальных и технических средств для профилактики вирусов, а также повышения квалификации работников здравоохранения.
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