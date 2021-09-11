Столтенберг: оставить войска НАТО в Афганистане после вывода сил США было невозможно

Союзники США по НАТО не смогли бы продолжать военную операцию в Афганистане после вывода оттуда американских войск. Это признал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете The New York Times, которое было опубликовано в пятницу на ее сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Столтенберга, президент США Джо Байден в апреле проводил с партнерами по НАТО консультации по вопросу вывода войск из Афганистана, и "все союзники согласились" с его решением. "Без Соединенных Штатов остальным союзникам было бы тяжело продолжать [военную кампанию]", указал Столтенберг.

"Это нереалистичный вариант", - признал генсек НАТО, отметив, что сохранение странами-членами воинских контингентов в Афганистане неизбежно привело бы к увеличению их военных расходов. По его словам, "европейским союзникам было бы крайне тяжело добиться от парламентов выделения дополнительных средств и увеличения воинского контингента в Афганистане в рамках кампании, инициированной ради защиты интересов США".