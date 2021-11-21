Названы признаки утечки данных со смартфона

Директор Центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов рассказал, как определить, что смартфон передает информацию третьим лицам. Об этом сообщает URA.RU, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Существует несколько признаков, по которым пользователь может определить, что смартфон распознает речь и передает данные вовне. Устройство быстро теряет заряд аккумулятора, приложения расходуют подозрительно много трафика, в рекламных объявлениях появляются предметы, которые ранее обсуждались - все это указывает на утечку информации», - подчеркнул Чернов.

Он добавил, что утечка данных может произойти из-за установки вредоносных программ, предоставление лишних разрешений приложениям и подключения к незащищенным Wi-Fi-сетям.

Чтобы защитить смартфон от вредоносных программ можно воспользоваться антивирусом и следить за тем, из каких источников было установлено приложение, отметил Чернов.