К 2030 году до 80% продаж Nissan будет приходиться на электромобили и гибриды

Японский автоконцерн Nissan Motor намерен к 2030 году довести долю электромобилей и гибридов среди продаваемой в Европе продукции до 80% от общего объема. Об этом в пятницу сообщила газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Китае - на одном из главных для Nissan рынков - этот показатель должен составить 50%. Инвестиции компании в производство автомобилей с нулевыми выбросами за период с 2010 по 2020 год составили около 3 трлн иен ($26 млрд). В текущем десятилетии их предполагается увеличить на 30%.

Главный европейский завод концерна в Великобритании будет модернизирован, чтобы обеспечить рост выпуска автомобилей с электрическими и гибридными двигателями. Кроме того, до 2026 года Nissan намерен вывести на мировой рынок 10 новых электромобилей в дополнение к существующей сейчас линейке из пяти моделей.