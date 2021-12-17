Саммит ЕС подтвердил приверженность Евросоюза взаимодействию с НАТО
Европейский совет в четверг в своем итоговом документе по разделу безопасности и обороны заявил о приверженности Евросоюза тесному сотрудничеству с НАТО, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Трансатлантические отношения и сотрудничество ЕС-НАТО являются залогом нашей общей безопасности", - сказано в документе, опубликованном в Брюсселе.
При этом Евросовет указал на то, что более сильный, выстраивающий свою автономную систему безопасности и обороны Европейский союз "внесет позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность и дополнит НАТО".
Ранее НАТО пообещала продолжить "тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС".
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Темпераментный итальянец в Азербайджане: дары субтропиков и рецепт приготовления лявянги показали на российском телеканале (ВИДЕО)
Лента новостей
В Агентстве государственной поддержки НПО Азербайджана прошла встреча с представителями Исламского банка развития (ФОТО)
Азербайджан всегда выступал против создания программы Восточного партнерства в конфронтационном контексте - МИД
В Азербайджане на последнем этаже жилого дома допускается размещение мастерских для художников и архитекторов
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана выдало еще двум субъектам МСБ сертификаты Startap
Проживание должников за границей создает трудности при исполнении дел в связи с алиментами - минюст Азербайджана
По произведениям члена Союза писателей Азербайджана российские школьники изучают русскую литературу (ФОТО)
Макрон поделился публикацией на азербайджанском языке о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО)
Гениальный Низами Гянджеви является одной из великих исторических личностей Азербайджана - замминистра
Рад, что МИД Азербайджана примет участие во внеочередном заседании по вопросам оказания гуманитарной помощи Афганистану - посол Пакистана
Исламский банк развития заинтересован в финансировании ИКТ, транспорта и инфраструктурных проектов в Карабахе
Президент Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны