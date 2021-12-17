Саммит ЕС подтвердил приверженность Евросоюза взаимодействию с НАТО

Европейский совет в четверг в своем итоговом документе по разделу безопасности и обороны заявил о приверженности Евросоюза тесному сотрудничеству с НАТО, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Трансатлантические отношения и сотрудничество ЕС-НАТО являются залогом нашей общей безопасности", - сказано в документе, опубликованном в Брюсселе.

При этом Евросовет указал на то, что более сильный, выстраивающий свою автономную систему безопасности и обороны Европейский союз "внесет позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность и дополнит НАТО".

Ранее НАТО пообещала продолжить "тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС".