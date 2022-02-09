Фармаколог назвал способы налаживания работы печени
Сбалансированное питание позволит наладить работу печени, заявил заведующий отделением клинической фармакологии ГКБ №52 Сергей Андреев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
По его словам, из рациона стоит исключить острые, жирные, копченые и жареные продукты. Также необходимо не принимать лекарственные препараты для печени, так как орган способен регенерировать.
"Не надо трогать печень. Печень, как у Прометея, — она имеет свойство восстанавливаться самостоятельно. Единственный способ восстановить печень — это правильное питание — щадящее, аккуратное, разумное, без избытка острого, жирного, копчёного, жареного", — подчеркнул врач.
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