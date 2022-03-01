Украине нужны гарантии безопасности, если НАТО не готово предложить членство - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны-члены Организации североатлантического договора (НАТО) должны выработать юридические гарантии безопасности для Украины, если не готовы принять членство Украины.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на УНИАН, Зеленский сказал в совместном интервью для Reuters и CNN.

Президент настойчиво призывает международное сообщество делать больше для поддержки Украины, в том числе ввести бесполетную зону над украинской территорией.

"Речь не идет о втягивании стран НАТО в войну. Правда такова, что все давно втянуты в войну и явно не Украиной, но и Россией - идет полномасштабная война", - сказал Зеленский.

Как отметил глава Украинского государства, президент США Джо Байден сообщил ему, что пока не время вводить такую меру.

"Наши партнеры, если не готовы взять Украину в НАТО... поскольку Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, - должны выработать общие гарантии безопасности для Украины", - сказал Зеленский.

"Это означает, что мы имеем нашу территориальную целостность, наши границы защищены, мы имеем особые отношения со всеми нашими соседями, что мы полностью в безопасности, и гаранты, которые обеспечивают нашу безопасность, гарантируют это юридически", - сказал Зеленский.