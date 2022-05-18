Выход GTA на смартфонах сорвали

Take-Two отложила релиз сборника Grand Theft Auto: The Trilogy на смартфонах. О срыве выпуска игры сообщает издание VGC, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты изучили актуальный финансовый отчет Take-Two, согласно которому выход Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition не состоится до конца 2022 года. В компании заявили, что релиз тайтла на смартфонах iOS и Android состоится до конца текущего финансового года, который завершится 31 марта 2023-го.

В октябре 2021 года разработчики сборника ремейков GTA заявили, что выход игры на смартфонах состоится в первой половине 2022-го. По словам журналистов, на срыв релиза косвенно указывает тот факт, что весной Take-Two не запустила посвященную появлению Grand Theft Auto: The Trilogy на мобильных устройствах рекламную кампанию.