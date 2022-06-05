Тропический шторм "Алекс" сформировался в Атлантическом океане и движется в сторону Бермудских островов. Об этом в воскресенье сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спутниковые снимки <...> показывают, что бывший потенциальный тропический циклон номер один сформировал выраженный центр и стал тропическим штормом "Алекс", - говорится в сообщении центра в Twitter.

На сайте организации уточняется, что на данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 23,6 м/с. Шторм находится на расстоянии 1 155 км к юго-западу от Бермудских островов и движется в северо-восточном направлении со скоростью 35 км/ч.

Метеорологи сообщают, что в ближайшие 36 часов "Алекс" может достичь Бермудских островов. В регионе действует штормовое предупреждение.