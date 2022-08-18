Tesla сократила сроки ожидания заказа на собранный в Китае Model Y

Американский производитель электромобилей компания Tesla на несколько недель сократила время ожидания заказа на собранный в Китае кроссовер Model Y. Информация об этом опубликована в четверг на официальном сайте представительства Tesla в Китае, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Теперь покупатель сможет получить свой заказ через 4-8 недель после оформления документов на покупку. Ранее этот процесс занимал 8-12 недель, сообщили в компании.

Кроссовер Model Y собирается на заводе Tesla в Шанхае. Его продажи на местном рынке начались в январе 2021 года. Стартовая цена на базовую комплектацию этого электромобиля начинается с 316,9 тыс. юаней ($46,7 тыс.).

Соглашение о строительстве завода Tesla в Шанхае было подписано в июле 2018 года. Первая очередь предприятия, расположенного в районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, была построена всего за один год к концу 2019 года. Общие инвестиции в данный проект составят порядка 50 млрд юаней (около $7,8 млрд).

На предприятии в Шанхае собираются седан Model 3 и кроссовер Model Y. С октября 2020 года Model 3 китайской сборки экспортируется в страны Европы, в частности в Данию, Швейцарию, Швецию, Испанию, Нидерланды и Норвегию.

Согласно подсчетам Китайской ассоциации легковых автомобилей, за первую половину 2022 года на предприятии Tesla в Шанхае было выпущено почти 300 тыс. автомобилей. Показатель оказался ниже запланированного из-за локдауна, в котором город находился больше двух месяцев. Однако в июне ситуация улучшилась, и объем производства вырос на 177% в годовом выражении, превысив 77,93 тыс. единиц. На днях было объявлено, что за все время работы предприятия на нем было выпущено уже 1 млн электромобилей.

В начале мая в СМИ появилась информация о планах Tesla построить еще один завод по сборке электромобилей в Шанхае, который будет расположен недалеко от уже работающего предприятия. На нем планируется наладить производство электромобилей Model 3 и Model Y в объеме порядка 450 тыс. электромобилей в год. Ввод в эксплуатацию нового предприятия позволит компании увеличить сборку электромобилей в Шанхае до 1 млн единиц в год. Сроки строительства пока не уточняются.