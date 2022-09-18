В «ПСЖ» заявили о готовности продлить контракты с Месси и Рамосом

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш заявил, что клуб готов продлить контракты с нападающим Лионелем Месси и защитником Серхио Рамосом. Его слова передает RMC Sport, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Прошлый сезон был для Месси сложным. Он пошел на кардинальное изменение уклада жизни, переехал в новое место. Теперь мы видим Месси, который играет на привычном уровне. Надеюсь, он останется в «ПСЖ». Рамос недоволен прошлым сезоном. Он прогрессирует. Продлить контракт? Почему бы и нет», - сказал Кампуш.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел семь матчей, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач. На счету Рамоса, который также стал игроком парижского клуба в 2021 году, семь матчей в этом сезоне Лиги 1, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.