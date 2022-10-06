Форвард «ПСЖ» Месси обновил рекорд в Лиге чемпионов

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отметился забитым мячом в матче с лиссабонской «Бенфикой» (1:1) и обновил рекорд Лиги чемпионов. Об этом сообщает Opta, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Португальский клуб стал сороковым, чьи ворота Месси поразил в Лиге чемпионов. Предыдущее достижение - 39 клубов - тоже принадлежало аргентинцу. На втором месте по этому показателю идет португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он забивал 38 различным командам в турнире.

Благодаря голу «Бенфике» Месси установил еще один рекорд, став единственным игроком, который отправлял мяч в ворота соперника в 18 сезонах Лиги чемпионов. Он опередил французского форварда мадридского «Реала» Карима Бензема, который отличился в 17 сезонах.