Лидеры ряда стран на COP27 призвали придерживаться обязательств по климатическим целям

Лидеры ряда стран в понедельник на конференции ООН по климату (COP27) в Шарм-эш-Шейхе (Египет) призвали придерживаться обязательств по климатическим целям, а также помогать бедным странам в борьбе с изменениями климата, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Так премьер Великобритании Риши Сунак выразил надежду на то, что страны смогут придерживаться плана по реализации ограничений глобального потепления.

"Я полагаю, что мы нашли место для надежды в Глазго (на саммите СОР26 - ИФ), предложив план по ограничению глобального роста температур 1,5 градусами по Цельсию", - сказал Сунак.

"Сегодня вопрос стоит так: сможем ли мы проявить коллективную волю, чтобы реализовать это. Я верю, что можем", - добавил он.

По его словам, Великобритания инвестирует в новую "зеленую" инфраструктуру и помогает развивающимся странам обеспечить "быстрый путь к чистому росту". Более того, Сунак предложил создать новые рабочие места в сферах по противодействию климатическим изменениям.

"Мы можем завещать нашим детям более зеленую планету и более процветающее будущее", - заявил британский премьер.

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился с призывом к развитым странам выделять по $100 млрд в год бедным странам на борьбу с климатическими изменениями. Он отметил, что на данный момент страны ООН близки к инвестициям в размере $50 млрд.

"Помимо этих цифр, мы должны предпринимать конкретные действия, налаживать партнерские отношения, которые восстановят климатическую справедливость", - заявил он на конференции COP27.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь заявил, что Германия предоставит 170 млн евро уязвимым странам для решения последствий климатических изменений.

"Мы также поддержим страны, наиболее пострадавшие от климатических изменений, в борьбе с потерями и ущербом", - сказал Шольц.

Помимо этого, лидер Германии пообещал прекратить использование ископаемого топлива.

"Мы прекратим использование ископаемого топлива. Никаких "если" или "но"", - заявил он.

"За нашими твердыми обещаниями по защите климата должны последовать решительные поступки", - подчеркнул канцлер.

Конференция ООН по климату проходит с 6 по 18 ноября в Шарм-эш-Шейхе. Ожидается, что на встрече участники представят обновленные планы по сокращению выбросов, которые будут соответствовать цели не допустить до 2100 года роста среднемировой температуры более чем на 1,5 градуса по Цельсию.