Перебои в авиасообщении произошли в Южной Корее из-за сильных снегопадов

Значительное количество авиарейсов пришлось отменить в воскресенье из-за сильных снегопадов и штормовых ветров в южной части Южной Кореи, сообщает Yonhap, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным агентства, 51 вылет и 44 прибытия самолетов отменены в международном аэропорту на острове Чечжудо.

Представители авиационных властей острова сообщили, что лишь шесть из 230 местных авиарейсов состоялись в соответствии с расписанием.

Поступают сообщения о задержках и отменах авиарейсов и из аэропорта города Кванджу, и из международного аэропорта "Муан", который расположен западнее города Кванджу.

В то же время "Инчхон", основной аэропорт Южной Кореи, расположенный неподалеку от Сеула, функционирует без сбоев.

Из-за ухудшившейся погоды осложнилась ситуация и на дорогах Южной Кореи. Так, в провинции Чолланамдо на юге страны лишь за утренние часы произошло девять дорожно-транспортных происшествий.