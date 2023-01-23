Военные США захватили в плен двух членов ИГ в Сирии

Представитель Центрального командования Вооруженных сил США заявил, что спецподразделения американских войск в Сирии провели антитеррористическую операцию на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации СМИ, содействие американским военным оказали бойцы курдских формирований из коалиции «Силы демократической Сирии». В итоге были захвачены в плен два члена экстремистской организации «Исламское государство».

По данным Центрального командования ВС США, в ходе перестрелки с боевиками получил ранение один из местных жителей, он был госпитализирован.