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Военные США захватили в плен двух членов ИГ в Сирии

В мире Материалы 23 января 2023 05:16 (UTC +04:00)
Военные США захватили в плен двух членов ИГ в Сирии

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Представитель Центрального командования Вооруженных сил США заявил, что спецподразделения американских войск в Сирии провели антитеррористическую операцию на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации СМИ, содействие американским военным оказали бойцы курдских формирований из коалиции «Силы демократической Сирии». В итоге были захвачены в плен два члена экстремистской организации «Исламское государство».

По данным Центрального командования ВС США, в ходе перестрелки с боевиками получил ранение один из местных жителей, он был госпитализирован.

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